Российская пенсионерка сбросила курьеру мошенников с балкона более 1 млн рублей

В Алтайском крае 85-летняя женщина отдала мошенникам крупную сумму, поверив в их легенду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Аферисты связались с пенсионеркой из Новоалтайска и от имени сотрудников телекоммуникационной компании и попросили продиктовать ее номер СНИЛС. О случившемся женщина рассказала полицейским, и те провели с ней профилактическую беседу и выдали памятку о мошенничестве.

Через несколько дней злоумышленники вновь связались с женщиной. На этот раз человек представился сотрудником прокуратуры и заявил, что благодаря доступу к номеру СНИЛС и ее голосовому- паролю аферисты оформили генеральную доверенность на иностранного гражданина и получили доступ к ее сбережениям.

Далее лже-сотрудник прокуратуры сказал пенсионерке ждать звонка «адвоката», который объяснит, как вернуть средства. Женщина, представившаяся адвокатом, заявила, что гражданке необходимо «перекрыть счет мошенников, отдав более миллиона рублей». Пенсионерка сняла со сберегательного счета 1,2 млн рублей и сбросила деньги с балкона прибывшему за ними курьеру.

В МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

