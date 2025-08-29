Красноярский бизнесмен организовал криптоферму и воровал электричество у поликлиники

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов накрыли криптоферму. Об этом сообщает прокуратура региона.
Организатором деятельности, по версии ведомства, является местный предприниматель. В 2024 году он получил разрешение подключать к электросетям два помещения в бывшем цехе завода. Однако позже эти помещения он использовал для майнинга криптовалюты.
Спустя время мужчина разместил оборудование в других помещениях, где делать это не имел права. Это привело к серьезным проблемам с электричеством.
«Оказалось, что этот же участок электросети питает и социально значимые объекты, включая местную поликлинику», – сообщается в публикации.
В результате в учреждении наблюдались перебои с электроснабжением.
После вмешательства прокуратуры деятельность криптофермы была остановлена. На данный момент сотрудники ведомства проводят проверку, которые дадут оценку нарушениям предпринимателя.
