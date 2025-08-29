На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трутнев поблагодарил центр «Наследие» за укрепление нравственных основ России

Трутнев: российское общество веками строилось на традиционных ценностях
Виталий Белоусов/РИА Новости

Национальное российское общество веками строилось и укреплялось на традиционных духовно-нравственных ценностях, заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в благодарственном письме коллективу центра «Наследие».

«Сохраняя и передавая подрастающим поколениям духовный опыт и культурно-историческое наследие, вы помогаете укреплять нравственные основы нашего общества, даете молодежи верные ориентиры, способствуя развитию России, усилению ее национальной безопасности», — сказал он.

Трутнев отметил, что центр «Наследие» инициировал передачу на остров Шумшу иконы святого благоверного князя Александра Невского, одного из величайших защитников русской земли и православных ценностей.

«Это важно для территории, на которой закончилась Вторая мировая война, территории, отмеченной героическим подвигом нашего народа», — добавил он.

Также Трутнев пожелал успехов в работе по сохранению богатого наследия России.

