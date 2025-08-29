На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка выиграла рекордные для моментальных лотерей 120 млн рублей

ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Орловской области выиграла рекордные 120 млн рублей для моментальных лотерей, купив билет на подаренные дочерью деньги. Об этом РИА Новости рассказали в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

Уточняется, что женщина приобрела лотерейный билет в розничной точке продаж «Столото» за 1 тыс. рублей.

Елена призналась, что приняла участие в лотерее «только из-за дочки».

«Она оплатила два билета и сказала, что это подарок на мой день рождения. Первый билет я проверила в магазине, а защитный слой счастливого билета стерла дома. Я была уверена, что это шутка, когда увидела сумму выигрыша. Несколько дней пыталась осознать, что это все правда», — призналась победительница.

Елена живет вместе с мужем и младшей дочерью. Она имеет десять кошек и четыре собаки, которых когда-то спасла. Женщина трудится биологом в бактериологическом центре. Кроме того, Елена принимает участие в деятельности общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» и помогает детскому интернату и его воспитанникам. Часть выигрыша победительница намерена потратить на помощь интернатовским детям.

«Я так хотела купить каждому ребенку то, о чем он мечтает. Думаю, мое стремление помочь другим притянуло лотерейную удачу», — поделилась Елена своими планами.

Кроме того, женщина отметила, что часть выигрыша потратит на свою мечту — путешествие на Камчатку, а часть подарит близким людям.

8 августа стало известно, что жительница Санкт-Петербурга выиграла в лотерею 72,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россиянка выиграла в лотерею 357 млн рублей, но ей отказали в выплате из-за сбоя.

