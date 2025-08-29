Россиянка выиграла рекордные для моментальных лотерей 120 млн рублей

Жительница Орловской области выиграла рекордные 120 млн рублей для моментальных лотерей, купив билет на подаренные дочерью деньги. Об этом РИА Новости рассказали в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

Уточняется, что женщина приобрела лотерейный билет в розничной точке продаж «Столото» за 1 тыс. рублей.

Елена призналась, что приняла участие в лотерее «только из-за дочки».

«Она оплатила два билета и сказала, что это подарок на мой день рождения. Первый билет я проверила в магазине, а защитный слой счастливого билета стерла дома. Я была уверена, что это шутка, когда увидела сумму выигрыша. Несколько дней пыталась осознать, что это все правда», — призналась победительница.

Елена живет вместе с мужем и младшей дочерью. Она имеет десять кошек и четыре собаки, которых когда-то спасла. Женщина трудится биологом в бактериологическом центре. Кроме того, Елена принимает участие в деятельности общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» и помогает детскому интернату и его воспитанникам. Часть выигрыша победительница намерена потратить на помощь интернатовским детям.

«Я так хотела купить каждому ребенку то, о чем он мечтает. Думаю, мое стремление помочь другим притянуло лотерейную удачу», — поделилась Елена своими планами.

Кроме того, женщина отметила, что часть выигрыша потратит на свою мечту — путешествие на Камчатку, а часть подарит близким людям.

8 августа стало известно, что жительница Санкт-Петербурга выиграла в лотерею 72,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россиянка выиграла в лотерею 357 млн рублей, но ей отказали в выплате из-за сбоя.