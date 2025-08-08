На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка рассказала, что помогло ей выиграть в лотерею более 70 млн рублей

Петербурженка призналась, что выиграла 72 млн рублей благодаря аффирмациям
true
true
true
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Санкт-Петербурга выиграла в лотерею 72,2 млн рублей. Она считает, что удача улыбнулась ей благодаря тому, что несколько дней до победы она слушала аффирмации — позитивные утверждения на привлечение финансовой прибыли, создающие правильный эмоциональный настрой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей в России «Столото».

По словам петербурженки, раньше она думала, что должна отгадать счастливую комбинацию, но затем пересмотрела свои убеждения.

«Решила, что надо идти от обратного: это не я, а сама лотерея должна отгадать те числа, которые я выбрала», — поделилась победительница, добавив, что «такие мысли обязательно принесут удачу».

По словам женщины, суммы приза хватит на все ее мечты — она собирается отремонтировать квартиру, купить дачный участок и построить на нем дом, а также обновить автомобиль и отдохнуть на море. Также у нее в планах открытие салона лазерной эпиляции.

Ранее сообщалось, что россиянка выиграла в лотерею 357 млн рублей, но ей отказали в выплате из-за сбоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами