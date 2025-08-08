Россиянка рассказала, что помогло ей выиграть в лотерею более 70 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга выиграла в лотерею 72,2 млн рублей. Она считает, что удача улыбнулась ей благодаря тому, что несколько дней до победы она слушала аффирмации — позитивные утверждения на привлечение финансовой прибыли, создающие правильный эмоциональный настрой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей в России «Столото».

По словам петербурженки, раньше она думала, что должна отгадать счастливую комбинацию, но затем пересмотрела свои убеждения.

«Решила, что надо идти от обратного: это не я, а сама лотерея должна отгадать те числа, которые я выбрала», — поделилась победительница, добавив, что «такие мысли обязательно принесут удачу».

По словам женщины, суммы приза хватит на все ее мечты — она собирается отремонтировать квартиру, купить дачный участок и построить на нем дом, а также обновить автомобиль и отдохнуть на море. Также у нее в планах открытие салона лазерной эпиляции.

Ранее сообщалось, что россиянка выиграла в лотерею 357 млн рублей, но ей отказали в выплате из-за сбоя.