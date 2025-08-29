В Новосибирске бабушка похитила внучку и больше месяца скрывалась от невестки

Жительница Новосибирска рассказала о матери, которая похитила ее дочь. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, пятилетняя девочка пропала вместе с бабушкой больше месяца назад. Все это время они не выходили на связь. Следователи возбудили уголовное дело.

Только спустя месяц выяснилось, что женщина и ее внучка находятся в 200 километрах от города. При этом бабушка намеренно увела ребенка, и, пользуясь его доверием, удерживала. При этом женщина не выходила на связь с матерью девочки, родительница узнала о том, что дочь найдена, от сотрудников СК РФ.

«Бывшая свекровь не планирует мне отдавать дочку», – рассказала женщина.

Родители ребенка разведены, отец, по данным издания, избивал супругу и ребенка. Суд определил место жительства ребенка с отцом. Когда стало известно об истязаниях, мужчину отправили в колонию, мать поехала за дочерью, но в квартире ее не обнаружила.

Женщина подала иск в суд, чтобы определить место жительства ребенка с ней.

