Названы главные причины размножения крыс и мышей в доме

Обычные повседневные вещи в доме и привычки владельца могут стать приманкой для крыс и мышей. Самый главный фактор их привлечения – это обилие пищевых отходов и крошек, которые могут скопиться под бытовой техникой и мебелью, предупредили эксперты в беседе с Pravda.Ru.

У грызунов очень чуткое обоняние, поэтому почувствовать пищу они могут на расстоянии нескольких метров. Если на кухне много отходов, открытых упаковок от еды, то все это создает идеальные условия для их привлечения, отмечают специалисты. Среди особенно сильно пахнущих отходов они выделяют очистки, мясные обрезки, просроченные продукты, а также разгерметизированные мусорные баки, большое количество мешков на открытых площадках.

Еще одним фактором привлечения мышей и крыс может стать одежда, которая долго хранится в ненадлежащих, влажных условиях. Ящики и коробки с различными тканями – это их излюбленное место, особенно если рядом есть такие влаговпитывающие материалы, как одеяла или ковры.

Также важно правильно хранить бумагу и картон, упаковочные материалы, которые тоже привлекают грызунов. Все это должно быть в строгом порядке и чистоте, подчеркивают специалисты. Кроме того, по их словам, мыши любят темные и влажные уголки, поэтому следует регулярно наводить чистоту за бытовой техникой, включая пространство за холодильником , стиральной машиной, под раковинами. Тщательная уборка должна затрагивать чердаки, подвалы, которые обычно привлекают грызунов безопасностью и легким доступом к пище и воде.

До этого врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов рассказал «Газете.Ru», что мыши, обитающие в подвалах и погребах, могут быть источником пяти опасных инфекций: иерсиниоза, лептоспироза, листериоза, токсоплазмоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Кроме того, мыши могут переносить блох, клопов и других паразитов, которые могут передавать заболевания людям. Важно мыть руки после работы в помещениях, где могут находиться мыши, особенно перед едой. Продукты, которые находились в местах обитания мышей, стоит тщательно мыть, подчеркнул врач.

