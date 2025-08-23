На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Москвы предупредили о летучих мышах, залетающих в квартиры

Глава зоопарка Акулова: летучие мыши могут залетать в дома, ища места для спячки
close
Depositphotos

В Москве с приближением осени летучие мыши стали искать места для зимней спячки, поэтому могут залетать в квартиры через окна. Об этом предупредила в Telegram-канале директор зоопарка столицы Светлана Акулова.

«‎В Москве обитает 10 видов этих удивительных созданий, и многие из них являются редкими и охраняемыми, занесенными в Красную книгу города. К ним относятся двухцветный кожан, бурый ушан, лесной нетопырь (первая категория редкости), рыжая вечерница (вторая категория), а также водяная ночница и ночница Брандта (четвертая категория)», — написала она.

Акулова предупредила, что бояться встречи с «маленьким зверьком» не нужно. Иначе он будет дезориентирован и напуган не меньше человека. Выпустить ослабленную летучую мышь на улицу — тоже плохая идея.

Директор зоопарка посоветовала поместить животное в картонную коробку с отверстиями для воздуха, тряпочкой на дне и неглубокой емкостью с водой, установленную в прохладном месте. Потом стоит позвонить в Центр реабилитации рукокрылых. Там, уточнила Акулова, расскажут, как поступить с незваной гостьей дальше.

Ранее мужчина заразился бешенством, пытаясь спасти застрявшую в доме летучую мышь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами