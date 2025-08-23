Жителей Москвы предупредили о летучих мышах, залетающих в квартиры

В Москве с приближением осени летучие мыши стали искать места для зимней спячки, поэтому могут залетать в квартиры через окна. Об этом предупредила в Telegram-канале директор зоопарка столицы Светлана Акулова.

«‎В Москве обитает 10 видов этих удивительных созданий, и многие из них являются редкими и охраняемыми, занесенными в Красную книгу города. К ним относятся двухцветный кожан, бурый ушан, лесной нетопырь (первая категория редкости), рыжая вечерница (вторая категория), а также водяная ночница и ночница Брандта (четвертая категория)», — написала она.

Акулова предупредила, что бояться встречи с «маленьким зверьком» не нужно. Иначе он будет дезориентирован и напуган не меньше человека. Выпустить ослабленную летучую мышь на улицу — тоже плохая идея.

Директор зоопарка посоветовала поместить животное в картонную коробку с отверстиями для воздуха, тряпочкой на дне и неглубокой емкостью с водой, установленную в прохладном месте. Потом стоит позвонить в Центр реабилитации рукокрылых. Там, уточнила Акулова, расскажут, как поступить с незваной гостьей дальше.

Ранее мужчина заразился бешенством, пытаясь спасти застрявшую в доме летучую мышь.