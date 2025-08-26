Россиян предупредили о рисках заражения опасными инфекциями из-за мышей в погребе

Мыши, обитающие в подвалах и погребах, могут быть источником пяти опасных инфекций: иерсиниоза, лептоспироза, листериоза, токсоплазмоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Мыши, обитающие в погребах, несут значительный риск для здоровья человека. Эти грызуны могут переносить различные инфекции и являться носителями паразитов, которые могут быть опасными для человека. Мыши и другие мелкие грызуны — переносчики иерсиниоза — бактериальной инфекции, вызываемой бактериями рода Yersinia. Возбудитель находится в желудочно-кишечном тракте грызунов и выделяется в окружающую среду в основном с фекалиями. Мышь справляет нужду, на, скажем, капусту, ее ест человек и заражается», – объяснил врач.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – еще одно заболевание, которое вызывается вирусами, экстрагируемыми с мочой и экскрементами мышей. Симптомы включают лихорадку, боль в спине, головную боль и может привести к поражению почек.

«Лептоспироз – это бактериальная инфекция, передающаяся через контакт с уриной инфицированных грызунов. Симптомы включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и в тяжелых случаях могут привести к повреждению печени и почек. Листериоз обычно вызывается бактериями, которые могут передаваться через пищу или воду, загрязненные грызунами. Токсоплазмоз – еще один риск. Хотя этот паразит чаще ассоциируется с кошками, мыши также могут быть его носителями. Инфекция может быть особенно опасна для беременных женщин», – рассказал врач.

Кроме того, мыши могут переносить блох, клопов и других паразитов, которые могут передавать заболевания людям.

«На данный момент специфической вакцины против большинства инфекций, передающихся грызунами, не существует. Однако имеется вакцинация против лептоспироза. Важно мыть руки после работы в помещениях, где могут находиться мыши, особенно перед едой. Продукты, которые находились в местах обитания мышей, стоит тщательно мыть. При возникновении симптомов, таких как лихорадка, головная боль или другие необычные физические реакции после контакта с мышами, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью», – заключил врач.

