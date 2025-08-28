В США людей напугали «капли-мутанты» в водоемах

Загадочные «мутантные капли» в реках и озерах напугали жителей США, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, в озерах и реках по всей стране появились странные студенистые капли. Пловцы и яхтсмены в соцсетях прозвали их «мозгами мутантов» и «научно-фантастическими кошмарами», опасаясь, что это могут быть паразиты или неизвестные существа.

Как сообщили в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США, загадочные капли — это колонии мшанок вида Pectinatella magnifica. Они состоят из тысяч крошечных существ — зооидов, которые объединяются в мягкие, полупрозрачные образования, иногда достигающие размеров человеческого мозга.

«Эти древние колонии не опасны. Напротив, они помогают очищать воду, питаясь планктоном», — уточнили специалисты.

Ученые отмечают, что мшанки существуют уже более 480 миллионов лет и пережили множество глобальных изменений климата. Осенью они образуют особые капсулы — статобласты, которые зимуют на дне водоемов и весной дают начало новым колониям. Эти структуры настолько прочны, что способны выдерживать заморозку и засуху.

Хотя внешне мшанки напоминают студенистых монстров, они не переносят вирусы, не являются переносчиками болезней и не представляют опасности для человека. Экологи даже называют их «командой по очистке природы».

Власти штатов советуют отдыхающим не трогать мшанок, если они прикрепились к лодкам или причалам: при грубом удалении можно повредить колонию и нарушить ее естественную работу.

