Пожар в Крыму охватил 70 гектаров сухой травы

МЧС: в Крыму 105 спасателей тушат пожар площадью около 70 гектаров
В Крыму вспыхнула сухая трава между селами Равнополье и Кольчугино в Симферопольском районе, площадь пожара уже составляет 70 гектаров. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, в настоящее время возгорание тушат 105 спасателей на 29 пожарных расчетах. Они не только ликвидируют пламя, но и создают минерализованные полосы, чтобы сдержать его распространение. Ситуация осложняется сильным ветром.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам пока нет.

Накануне в Симферопольском районе ликвидировали пожар около села Мраморного. Площадь возгорания к тому моменту успела достигнуть 12 гектаров.

Огонь частично перешел с сухой растительности на хозяйственные постройки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Росинка». Специалистам удалось не допустить распространения огня на жилые дома в СНТ «Мечта», «Чунгуровый сад» и «Родники».

Ранее сообщалось, что группировку для тушения пожара в Геленджике увеличили до 249 человек.

