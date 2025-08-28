На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Группировку для тушения лесного пожара в Геленджике увеличили

Богодистов: группировку для тушения пожара в Геленджике увеличили до 249 человек
true
true
true
close
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

В тушении пожара в лесничестве под Геленджиком, возникшем после падения обломков БПЛА, принимают участие 249 человек. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Кроме того, в тушении задействовали свыше 68 единиц техники, также привлечена авиация МЧС, самолет Бе-200.

«На место тушения прибыл министр ГО и ЧС региона Сергей Штриков. Провели оперативный штаб по распределению сил и средств для борьбы с огнем», — написал глава Геленджика.

Администрация города объявила сбор добровольцев для помощи в тушении лесного пожара.

По информации министерства гражданской обороны и ЧС Краснодарского края, планируется увеличение группировки для более эффективного тушения возгорания. Там отметили, что ситуация с пожаром осложняется ветреной погодой и труднодоступной местностью.

В окрестностях села Криница под Геленджиком площадь лесного пожара разрослась до 17 гектаров.

По данным регионального управления МЧС, спасатели провели операцию по эвакуации туристов, оказавшихся в зоне, отрезанной огнем от безопасных маршрутов.

Возгорание в лесном массиве Пшадского округа было вызвано падением фрагментов сбитого украинского беспилотного летательного аппарата. Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией Краснодарского края было ликвидировано 18 беспилотников.

Ранее в Ростовской области из-за падения обломков дрона на крышу жилого дома эвакуировали десятки людей.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами