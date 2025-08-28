Группировку для тушения лесного пожара в Геленджике увеличили

Богодистов: группировку для тушения пожара в Геленджике увеличили до 249 человек

В тушении пожара в лесничестве под Геленджиком, возникшем после падения обломков БПЛА, принимают участие 249 человек. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Кроме того, в тушении задействовали свыше 68 единиц техники, также привлечена авиация МЧС, самолет Бе-200.

«На место тушения прибыл министр ГО и ЧС региона Сергей Штриков. Провели оперативный штаб по распределению сил и средств для борьбы с огнем», — написал глава Геленджика.

Администрация города объявила сбор добровольцев для помощи в тушении лесного пожара.

По информации министерства гражданской обороны и ЧС Краснодарского края, планируется увеличение группировки для более эффективного тушения возгорания. Там отметили, что ситуация с пожаром осложняется ветреной погодой и труднодоступной местностью.

В окрестностях села Криница под Геленджиком площадь лесного пожара разрослась до 17 гектаров.

По данным регионального управления МЧС, спасатели провели операцию по эвакуации туристов, оказавшихся в зоне, отрезанной огнем от безопасных маршрутов.

Возгорание в лесном массиве Пшадского округа было вызвано падением фрагментов сбитого украинского беспилотного летательного аппарата. Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией Краснодарского края было ликвидировано 18 беспилотников.

Ранее в Ростовской области из-за падения обломков дрона на крышу жилого дома эвакуировали десятки людей.