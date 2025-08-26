Площадь ландшафтного пожара в Крыму увеличилась

МЧС: площадь пожара в селе Мраморное в Крыму выросла до 12 га

Площадь ландшафтного пожара в селе Мраморное в Симферопольском районе Республики Крым выросла в четыре раза раза и составляет 12 га. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале .

В публикации отмечается, что авиация ведомства за 34 раза сбросила 102 тонны воды. В МЧС добавили, что к ликвидации пламени привлекли 160 сотрудников экстренных служб и 44 единицы техники.

О пожаре в районе села Мраморное стало известно 26 августа. В регионе загорелась сухая растительность. Изначально площадь возгорания составляла три гектара. На место происшествия направили два вертолета Ми-8.

Днем 25 августа в Анапском участковом лесничестве, расположенном в Краснодарском крае, начался природный пожар. Изначально огонь распространился на площади около 1,5 гектара, позже площадь возгорания увеличилась до 11,2 гектара. 26 августа региональное управление МЧС РФ сообщило, что сотрудникам экстренных служб удалось локализовать возгорание.

Ранее в Луганской народной республике потушили природный пожар, повредивший более 300 строений.