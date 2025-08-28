Россиянам объяснили, как убрать боль в спине после бытовой работы

Если после выполнения бытовой работы по дому человек сталкивается с болью в спине, то это говорит о нарушении техники движения. Если вовремя не принять меры, то со временем боли могут стать хроническими, предупредила в беседе с kp.ru фитнес-тренер Виктория Ермолина.

«Часто причиной нарушений осанки и сопутствующих болей являются нарушения техники движения в быту. Те самые вредные привычки, которые разрушают нашу спину незаметно день за днем, приводя в конечном итоге к необходимости принимать срочные меры», — рассказала специалист.

По ее словам, важно при таких симптомах вводить постуральный контроль – то есть следить за положением тела в пространстве. Так, например, если человек выполняет бытовые дела с округленной спиной, то его поясница и позвоночник находятся под сильной нагрузкой. Это можно особенно почувствовать после мытья пола или стирки, отметила тренер. По ее словам, важно начинать как можно раньше переучивать себя, формируя правильную технику движения.

При необходимости согнуться Ермолина посоветовала отводить таз назад и прогибаться в тазобедренных суставах, сохраняя спину прямой. А если, например, если нужно наклониться, чтобы положить белье в стиральную машинку, то лучше подложить подушку, а затем опуститься на нее коленями, чем перегибать корпус тела, заключила специалист.

До этого стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» Наталья Юрченко рассказала, что боль в спине может быть следствием проблем с зубами. Она пояснила, что в данном случае имеет место совместная иннервация, то есть пересечение нервов, ведущих от полости рта к другим частям тела. Поэтому при наличии воспаления зуба или десны импульс может передаваться, например, на спину или шею. Кроме того, по ее словам, зубная боль может заставить человека изменить положение головы и жевательные движения, что ведет к перенапряжению мышц, в том числе спины. В случае, если есть проблемы с зубами и при этом беспокоят боли в спине, врач посоветовала пройти комплексное обследование.

