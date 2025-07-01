Врач назвал правила, которые помогут избавиться от болей в спине

Сидячая работа может выступать причиной появления болей в спине из-за неправильной нагрузки на позвоночник, чтобы избежать этого, важно сидеть на мягком. Об этом kp.ru рассказал врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, соучредитель Ассоциации травматологов-ортопедов Москвы Дмитрий Зубков.

По его словам, подушки будут защищать спину и снижать осевую нагрузку, которую испытывает позвоночник. К причинам появления болей в спине он также отнес лишний вес и привычку наклоняться за тяжестями.

«Главная задача — чтобы во время сна у вас был прямой позвоночный столб. Для этого обычно требуется подушка высотой порядка 10-15 см. Матрас лучше всего жесткий или среднежесткий. На мягком позвоночник будет прогибаться дугой», — пояснил Зубков.

Кроме того, врач призвал носить только удобную обувь, заниматься лечебной физкультурой и полноценно отдыхать.

Директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс» Ольга Чижевская до этого говорила, что сильный стресс может приводить к появлению боли в спине и тяжести в ногах, а также вызывать неприятные ощущения в суставах, поскольку психика и тело связаны между собой.

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