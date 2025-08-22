Врач объяснила, как связаны зубная боль и боль в спине

Боль в спине может быть следствием проблем с зубами. Об этом в интервью РИАМО сообщила стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» Наталья Юрченко.

Она пояснила, что в данном случае имеет место совместная иннервация, то есть пересечение нервов, ведущих от полости рта к другим частям тела. Поэтому при наличии воспаления зуба или десны импульс может передаваться, например, на спину или шею.

«При таких проблемах, как кариес, воспаление корня зуба или пародонтит, активируются болевые рецепторы в области рта, и нервный сигнал может передаваться другим участкам тела, вызывая болезненные ощущения за пределами полости рта», — сказала Юрченко.

Кроме того, по ее словам, зубная боль может заставить человека изменить положение головы и жевательные движения, что ведет к перенапряжению мышц, в том числе спины.

В случае, если есть проблемы с зубами и при этом беспокоят боли в спине, врач посоветовала пройти комплексное обследование.

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков до этого предупреждал, что хронический стресс оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе страдают и зубы.

Одной из причин эксперт назвал влияние кортизола (гормона стресса) на полость рта. При стрессовых ситуациях его уровень в крови повышается, что приводит к нарушению слюноотделения. Сухость во рту становится причиной ослабления естественной защиты эмали от бактерий. В результате повышается риск развития кариеса и других стоматологических заболеваний.

