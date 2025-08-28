ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Омске, есть пострадавшие

МВД: шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Омске

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Омске пострадали шесть человек: четверо взрослых и двое подростков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в своем Telegram-канале.

«В районе пересечения улиц Заречной и Крупской произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса, следовавшего по маршруту №109 с пассажирами», — говорится в публикации.

По информации прокуратуры Омской области, один из пострадавших, который является водителем легкового автомобиля, получил тяжелые травмы.

Обстоятельства произошедшего выяснят в ходе проверки, которую прокуратура поставила на контроль.

16 августа под Сергиевым Посадом водитель пассажирского автобуса отвлекся на телефон и попал в ДТП. Авария случилась в 18:21 на 27-м километре автодороги М-8 «Холмогоры», когда водитель автобуса ЛиАЗ на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево столкнулся с Opel. Тот после этого врезался в Mitsubishi. При этом пострадали два пассажира Opel и один пассажир автобуса.

