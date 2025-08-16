На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Сергиевым Посадом водитель пассажирского автобуса отвлекся на телефон и попал в ДТП

В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковушками
Подмосковная полиция

Под Сергиевым Посадом произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, при котором пострадали три человека. Об этом сообщает в Telegram-канале подмосковная полиция.

По ее данным, авария случилась в 18:21 на 27-м километре автодороги М-8 «Холмогоры», когда водитель автобуса ЛиАЗ на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево столкнулся с Opel. Тот после этого врезался в Mitsubishi. При этом пострадали два пассажира Opel и один пассажир автобуса.

Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва», водитель автобуса предварительно отвлекся на звонивший телефон.

Накануне автобус, перевозивший футболистов, попал в аварию с несколькими фурами и иномаркой в Тюкалинском районе Омской области. При этом пострадали пассажир автобуса, футболист команды «Тюмень-2» и водитель BMW. Они были госпитализированы.

Ранее в Чечне на видео сняли кульбит автомобиля с детьми.

