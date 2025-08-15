«Пострадал младенец»: в Чечне на видео сняли кульбит автомобиля с детьми

В Чечне на видео сняли, как мужчины доставали детей из авто после жесткого ДТП

В Чечне перевернулся автомобиль с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Свидетели аварии бросились на помощь. Мужики эвакуировали из искореженного салона малышей, в том числе — окровавленного грудничка. Предварительно, все выжили», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина на большой скорости врезается в здание и переворачивается. Мужчины подбегают к поврежденному транспорту и начинают вытаскивать из салона детей. В первую очередь очевидцы выносят младенца, у которого на лице кровь, затем — достают еще одного ребенка. На записи также заметно, как на месте ДТП собирается много людей.

До этого в городе Всеволожске Ленинградской области автобус с пассажирами и Toyota Land Cruiser вылетели в кювет после столкновения. В общественном транспорте находилось 10 пассажиров, пострадавших госпитализировали, одного из них — в крайне тяжелом состоянии. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей.