На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пострадал младенец»: в Чечне на видео сняли кульбит автомобиля с детьми

В Чечне на видео сняли, как мужчины доставали детей из авто после жесткого ДТП
true
true
true
close
Telegram-канал Mash Gor

В Чечне перевернулся автомобиль с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Свидетели аварии бросились на помощь. Мужики эвакуировали из искореженного салона малышей, в том числе — окровавленного грудничка. Предварительно, все выжили», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина на большой скорости врезается в здание и переворачивается. Мужчины подбегают к поврежденному транспорту и начинают вытаскивать из салона детей. В первую очередь очевидцы выносят младенца, у которого на лице кровь, затем — достают еще одного ребенка. На записи также заметно, как на месте ДТП собирается много людей.

До этого в городе Всеволожске Ленинградской области автобус с пассажирами и Toyota Land Cruiser вылетели в кювет после столкновения. В общественном транспорте находилось 10 пассажиров, пострадавших госпитализировали, одного из них — в крайне тяжелом состоянии. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами