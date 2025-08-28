На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мозг взрывается»: психолог раскрыла, что делает современных людей несчастными

Психолог Киселева: свобода выбора без ограничений делает людей несчастными
Ekateryna Zubal//Shutterstock/FOTODOM

На психическое состояние людей негативно влияет отсутствие ограничений и полная свобода выбора, убеждена профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселёва. Огромное количество сценариев, по которым можно устроить свою жизнь – от смены работы до переезда в другую страну – создают хаос и давят на людей, заявила она в беседе с kp.ru.

«Еще недавно жизненный путь человека был простым и линейным, а сегодня существует масса сценариев личностного и профессионального развития, возможность переехать в другие страны, количество потенциальных партнёров для создания семьи тоже значительно увеличилось. И от такого количества вариантов мозг буквально взрывается», — считает профессор.

При этом она согласилась, что слишком узкие рамки и строгие требования также наносят вред, однако если их совсем нет, то создаётся хаос, а человеку становится всё сложнее выбрать что-то одно. Добавляет стресса идеальная картинка жизни окружающих людей из соцсетей, с которой человек начинает себя сравнивать. Если нет никакой внутренней опоры, то под таким давлением человек может сломаться, поэтому иногда жить по чётко установленным правилам легче, заключила Киселёва.

До этого психолог Алла Бенуар рассказала, что постоянные навязчивые мысли и тревога – это следствие «зашумлённости» ума. Если на человека постоянно льётся поток новостей, информация из соцсетей, при этом играет громкая музыка, а внутри ведётся внутренний диалог, то всё это повышает градус напряжения. Чтобы справиться с этой проблемой она посоветовала регулярную практику «тихих часов» для мозга: необходимо хотя бы 10-15 минут в день выделять на время без раздражителей – находиться в тишине, вдали от гаджетов.

Ранее россиянам посоветовали регулярно читать книги вместе со своими детьми.

