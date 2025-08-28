Мэр Самары оповерг данные об эвакуации одного из районов города

Мэр Самары назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города

Мэр Самары Иван Носков в своем Telegram-канале опроверг сообщения о начале эвакуации одного из городских районов, которые распространялись от его имени.

«От моего имени в паблики и каналы Самары поступают сообщения об эвакуации одного из районов города. Данная информация не соответствует действительности. Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику», – говорится в посте мэра.

Носков обратился к горожанам с призывом сохранять спокойствие, не верить провокациям и ориентироваться исключительно на официальные каналы информации.

Утром 28 августа Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, из-за опасности в самарском аэропорту временно ограничили прием и выпуск рейсов. Власти также сократили доступ к мобильному интернету в целях безопасности.

Ранее в Херсонской области опровергли информацию об эвакуации.