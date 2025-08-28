На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Самары оповерг данные об эвакуации одного из районов города

Мэр Самары назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города
true
true
true
close
Иван Носков Глава города Самара/VK

Мэр Самары Иван Носков в своем Telegram-канале опроверг сообщения о начале эвакуации одного из городских районов, которые распространялись от его имени.

«От моего имени в паблики и каналы Самары поступают сообщения об эвакуации одного из районов города. Данная информация не соответствует действительности. Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику», – говорится в посте мэра.

Носков обратился к горожанам с призывом сохранять спокойствие, не верить провокациям и ориентироваться исключительно на официальные каналы информации.

Утром 28 августа Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, из-за опасности в самарском аэропорту временно ограничили прием и выпуск рейсов. Власти также сократили доступ к мобильному интернету в целях безопасности.

Ранее в Херсонской области опровергли информацию об эвакуации.

