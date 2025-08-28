Самарский губернатор сообщил об атаке дронов и сбоях в работе аэропорта

Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, в регионе работают системы ПВО и оперативные службы. Из-за опасности в самарском аэропорту временно ограничили прием и выпуск рейсов. Власти также сократили доступ к мобильному интернету в целях безопасности.

Федорищев подчеркнул, что жителям региона стоит воздержаться от публикации фото и видео дронов в соцсетях.

За ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа, сообщала пресс-служба Минобороны РФ.

Среди них 22 аппарата были сбиты над акваторией Черного моря, еще по 21 — над Ростовской и Самарской областями. В Краснодарском крае уничтожили 18 дронов, в Крыму — 11. Кроме того, по три беспилотника были сбиты над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и один — над Азовским морем.

Ранее врио губернатора Ростовской области рассказал о повреждениях при атаке беспилотников.