В Херсонской области опровергли информацию об эвакуации

Shutterstock/Oleg Elkov

Администрация города Алешки на левом берегу Херсонской области опровергла ложную информацию о якобы эвакуации из населенного пункта. Сообщение опубликовали в пресс-службе администрации.

«В соцсетях и мессенджерах распространяется ложная информация об эвакуации населенных пунктов Алешкинского округа. Официально опровергаем», — говорится в сообщении.

Власти региона призвали местных жителей доверять информации только из официальных источников.

Город Алешки находится в прифронтовой зоне и часто подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Недавно глава региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Алешек Херсонской области мужчина получил ранения.

До этого сообщалось, что жители микрорайона Корабел в Херсоне, который располагается на Корабельном (Карантинном) острове, колоннами покидают свои дома. Сальдо отметил, что ВСУ превратили эту территорию в сплошной укрепрайон. При этом воздух над районом чист. Он отметил, что украинские бойцы дают возможность людям спастись.

Ранее российский генерал обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по мирным жителям после удара по Алешкам.

