На Урале тренер по плаванию получил срок за педофилию

В Екатеринбурге тренер по плаванию получил срок за развращение детей
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Екатеринбурге Кировский районный суд признал виновным детского тренера по плаванию в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину обвиняли в 36 преступлениях, но доказать удалось лишь два эпизода, связанных с совершением «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», а также «иными действиями сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей».

«Ему назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с возложением ряда ограничений», — уточнили в суде.

Также мужчину на три года запретил спортсмену заниматься тренерской деятельностью, связанной с детьми.

Ранее в Екатеринбурге задержали подозреваемого в надругательстве над ребенком на лестничной площадке.

