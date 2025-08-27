Екатеринбуржец надругался над десятилетней девочкой на лестничной клетке

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в надругательстве над ребенком

В Екатеринбурге мужчину подозревают в надругательстве над десятилетней девочкой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Стачек. По версии следствия, в одном из домов молодой человек надругался над ребенком на лестничной площадке. Жил ли кто-то из участников в этом доме, не уточняется.

После того как заявление о произошедшем поступило в правоохранительные органы, «по горячим следам» задержали мужчину. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы», – напомнили в ведомстве.

На данный момент фигурант находится под стражей. Сотрудники СК продолжают проводить необходимые мероприятия, чтобы закрепить доказательную базу. Назначены экспертизы, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее молодого человека арестовали за изнасилование девятилетней сестры.