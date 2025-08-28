На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько нужно зарабатывать для комфортной аренды однушки в Москве

Риэлтор Перескокова: для аренды однушки в Москве нужно зарабатывать от ₽110 тысяч
Depositphotos

Для комфортной аренды жилья в Москве необходим ежемесячный доход от 110 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — от 85 тысяч, а в Екатеринбурге — от 55 тысяч рублей. Такие данные привела риэлтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в интервью Life.ru.

Специалист рекомендует тратить на аренду не более 35% от ежемесячного заработка. Идеальная квартира-однушка должна иметь площадь 35-45 м² с кухней 8-12 м², современный ремонт и расположение в пределах 15 минут пешком от метро или остановок общественного транспорта.

«Эти суммы позволяют арендовать комфортное жильё без чрезмерных финансовых нагрузок. Конечно, многие снимают квартиры и с меньшими доходами, однако в таком случае приходится значительно урезать остальные статьи бюджета», — отметила Перескокова.

21 августа кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова заявила, что аренда квартир в Москве подорожает на 5–10% с августа по ноябрь.

Ранее риелтор объяснила, какие квартиры стоит покупать для последующей сдачи в аренду.

