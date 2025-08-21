На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист предупредила о подорожании аренды квартир в Москве

Экономист Благова: аренда квартир в Москве подорожает на 5–10% в августе — ноябре
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Аренда квартир в Москве подорожает на 5–10% с августа по ноябрь, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

«Велика вероятность, что в сентябре спрос на долгосрочную аренду квартир в крупных городах будет увеличиться. Студенты приступают к учебе, значительная доля выпускников вузов остаются работать в том же городе по месту обучения, многие меняют работу в связи с переездом в другие города. Ближе к сентябрю стоимость аренды жилья в столице может увеличиться. Как показывает практика, пик сезонной активности на рынке аренды приходится как раз на сентябрь. По мнению экспертов, наибольшим спросом в крупных городах пользуются одно- и двухкомнатные квартиры. Этот формат в большей степени подходит как для самостоятельной аренды, так и для пар или семей с детьми. Так, по итогам июня 2025 года количество просмотров объявлений о сдаче однушек в крупных городах составляет 41,8%, двушек — 26,4%», — отметила Благова.

По ее оценке, стоимость аренды однокомнатных квартир в ближайшем Подмосковье на июнь — июль колеблется от 35 тыс. до 50 тыс. рублей за месяц, за двухкомнатные платеж составляет 45–60 тыс. рублей, за трехкомнатные — 55–75 тыс. рублей. Уровень цены варьирует в зависимости района, транспортной доступности, меблировки, обустройства, метража квартиры. В спальных районах Москвы средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в июне — июле составила 57 тыс. рублей, «двушки» — 64 тыс. рублей, «трешки» — 82 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, как действовать при затоплении квартиры.

