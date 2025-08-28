Правоохранители при обысках у топ-менеджеров НМИЦ Мешалкина нашли слитки золота

ТАСС: у топ-менеджеров НМИЦ Мешалкина при обысках нашли слитки золота и доллары

Сотрудники правоохранительных органов при задержании директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина и его заместителя конфисковали слитки золота, десятки миллионов рублей наличными и коллекцию дорогих часов. Об этом пишет ТАСС.

В материале уточняется, что найденные деньги были представлены российскими рублями, евро и американскими долларами.

Как рассказал источник агентства из окружения задержанных, 28 августа Басманный районный суд Москвы проведет заседание по данному делу. Инстанции предстоит избрать подозреваемым меру пресечения.

О задержании директора НМИЦ имени Е.Н. Мешалкина Александра Чернявского и его заместителя по экономике Артема Пухальского стало известно 27 августа. По данным портала Ngs.ru, мужчин обвиняют в получении особо крупных взяток.

Следствие считает, что представители руководства клиники вступили в сговор с предпринимателями, которым помогали заключать государственные контракты на поставку оборудования и материалов в медицинское учреждение. Взамен бизнесмены предоставляли им денежные средства.

