Диетологи назвали способ гарантированно снизить тягу к сладкому

Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Привычка есть сладкое в течение всего дня берет начало с утра – ее можно изменить, только если пересмотреть подход к завтраку, считают диетологи. Если утренний прием пищи будет насыщен полезными белками, то тяга к сладкому гарантированно снизится, объяснили они в беседе с Pravda.Ru.

Важно отказаться от сладких каш, булочек и йогуртов по утрам, так как подобные продукты вызывают резкий скачок сахара в крови, а затем – такое же стремительное падение. В итоге именно этот спад приводит к тому, что человеку очень хочется съесть что-то сладкое.

Вместо этого лучше выбрать завтрак с высоким содержанием белка и полезных жиров. Это могут быть, например, яйца, творог, несладкий греческий йогурт, авокадо и орехи. Все это поможет утолить чувство голода на более долгое время, а также поддерживать в организме ровный уровень энергии без скачков сахара и, как следствие, без внезапной тяги к сладкому.

Кроме того, диетологи рекомендуют не пренебрегать сложными углеводами, которые обеспечивают поступление клетчатки в организм. Именно она замедляет усвоение сахаров и препятствует скачкам глюкозы в крови, поясняют врачи. Если завтрак регулярно будет насыщен белками и клетчаткой, то со временем перестроятся вкусовые рецепторы, и сладости в итоге перестанут быть такими желанными, заключили эксперты.

До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва объяснила, что завтрак – это важный прием пищи, который помогает организму запустить метаболизм и активизировать работу всех внутренних систем. Если не поддерживать скорость обмена веществ утренним приемом пищи, то она начнет замедляться уже к полудню, что неизбежно приведет в конечном итоге к набору лишнего веса, предупредила врач.

Ранее россиянам посоветовали новые рецепты быстрых и полезных завтраков.

