Врач назвала главное последствие систематического отказа от завтрака

Диетолог Королева: отказ от завтрака обеспечивает замедление метаболизма
Завтрак – это важный прием пищи, который помогает организму запустить метаболизм и активизировать работу всех внутренних систем. Если не поддерживать скорость обмена веществ утренним приемом пищи, то она начнет замедляться уже к полудню, что неизбежно приведет в конечном итоге к набору лишнего веса, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва Общественной Службе Новостей.

«Чтобы поддержать утреннюю скорость обмена веществ и физиологических процессов, обусловленных внешним фактором, то есть циклом смены дня и ночи, организм должен получать все необходимые питательные компоненты. Если человек позволяет себе отсрочить завтрак, скорость обмена веществ у него будет снижаться быстрее», — подчеркнула врач.

От режима сна и бодрствования скорость метаболизма не зависит, определяющим является именно наличие полноценного завтрака, о чем свидетельствуют многочисленные исследования, подчеркнула медик. На переваривание и усвоение пищи организм тратит энергию, повышая обмен веществ не менее, чем на 10% от исходного. Во многом это зависит от рациона – например, для переваривания полноценного белка метаболизм повышается до 15-20%, ещё около 10% тратится на процесс термогенеза – усвоение компонентов пищи.

«Поддерживая термогенез, мы тем самым препятствуем набору массы тела — заставляем организм работать над перевариванием и усвоением пищи и не даём ему отложить её компоненты про запас», — заключила диетолог.

До этого врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что завтрак является залогом здорового питания в течение всего дня, поэтому даже при отсутствии желания есть с утра нужно поработать над своими привычками и изменить рацион. По её словам, завтрак важен, так как именно он запускает метаболизм в организме и помогает настроить биологические часы. Рекомендуется сразу после пробуждения выпивать стакан воды, затем выполнять все гигиенические процедуры, а через 20-30 минут завтракать.

Ранее россиянам посоветовали новые рецепты быстрых и полезных завтраков.

