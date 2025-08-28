Родителям объяснили, какой рюкзак не навредит осанке школьника

Вес школьного рюкзака не должен превышать 10% от массы тела ребенка. Что касается модели, она должна быть с жесткой спинкой и широкими лямками для меньшей нагрузки на позвоночник. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Безопасной при этом должна быть и школьная форма. Как предупреждала в беседе с «Москвой 24» врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина, у ребенка могут образоваться камни в почках, если он будет носить тугую и тесную одежду.

«Сам по себе рюкзак не «калечит», но важно правильно его подобрать и не перегружать. <...> Рюкзак должен плотно прилегать к спине, не свисать ниже поясницы. Очень важно всегда носить его на двух плечах, чтобы нагрузка распределялась равномерно», — cказала Демьяновская.

Она добавила, что если мышечный каркас слабый или если мышцы избыточно напряжены, то позвоночник больше подвержен деформации при внешних воздействиях.

Завотделением травматологии и ортопедии РДКБ Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко до этого говорил, что слишком тяжелый рюкзак может сместить центр тяжести. Ребенок, по его словам, начинает напрягать мышцы и сутулиться — это первые шаги к хронической боли в спине, проблемам с осанкой.

