Россиянам назвали три ошибки при подготовке ребенка в школу

Эксперт «Моифинансы.рф» Дайнеко посоветовала россиянам планировать траты к школе
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Россияне совершают три ошибки при сборе ребенка в школу. Первая из них — не планировать перечень расходов, сказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Планировать свою бюджет и расходы на сборы нужно заранее. Это позволит избежать спонтанных трат и не переплачивать понапрасну. При этом важно учесть не только траты на одежду и обувь, тетради для школы, но и запланировать другие важные для ребенка расходы — например, подбор и покупку новых очков, закупку материалов и спортинвентаря или музыкального инструмента, если есть дополнительное образование. Вторая ошибка — закупиться одеждой, обувью и канцелярией впрок. В этом случае потратиться придется основательно, а дети растут, одежда становится мала, плюс в ажиотаже покупается много ненужных вещей, — отметила Дайнеко.

По ее словам, третья ошибка — покупка слишком дорогих или слишком дешевых школьных принадлежностей, в том числе рюкзака. Выбирайте золотую середину по цене, ориентируясь на привлекательность для ребенка, качество материалов, удобство и вес изделия, рекомендовала эксперт.

По данным ресурса «Чек Индекс», собрать ребенка в школу в России стоит минимум 16,2 тыс. рублей в 2025 году.

Ранее россияне рассказали, собираются ли дарить цветы учителям детей 1 сентября.

