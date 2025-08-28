В Новосибирске запретили запускать БПЛА с 1 по 15 сентября

Мэрия Новосибирска сообщила о введении запрета на запуск БПЛА с 1 по 15 сентября

Власти Новосибирска ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 1 по 15 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

«Такое решение было принято в целях антитеррористической защищенности населения», — подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что 20 августа антитеррористическая комиссия Новосибирска провела заседание под председательством мэра города Максима Кудрявцева. Участники встречи обратили внимание на необходимость обеспечить меры безопасности в период проведения единого дня голосования и торжественных мероприятий, посвященных началу нового учебного года.

27 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о запрете публикации видео и фотографий с работой средств противовоздушной обороны и последствий атак украинских БПЛА. Запрет накладывается на размещение подобных постов в средствах массовой информации, а также в социальных сетях, мессенджерах и групповых чатах. Согласно документу, нарушение может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа.

Ранее в Рязанской области запретили публиковать информацию о применении дронов.