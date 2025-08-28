На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске запретили запускать БПЛА с 1 по 15 сентября

Мэрия Новосибирска сообщила о введении запрета на запуск БПЛА с 1 по 15 сентября
true
true
true
close
Shutterstock

Власти Новосибирска ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 1 по 15 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

«Такое решение было принято в целях антитеррористической защищенности населения», — подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что 20 августа антитеррористическая комиссия Новосибирска провела заседание под председательством мэра города Максима Кудрявцева. Участники встречи обратили внимание на необходимость обеспечить меры безопасности в период проведения единого дня голосования и торжественных мероприятий, посвященных началу нового учебного года.

27 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о запрете публикации видео и фотографий с работой средств противовоздушной обороны и последствий атак украинских БПЛА. Запрет накладывается на размещение подобных постов в средствах массовой информации, а также в социальных сетях, мессенджерах и групповых чатах. Согласно документу, нарушение может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа.

Ранее в Рязанской области запретили публиковать информацию о применении дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами