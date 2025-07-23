В российском регионе ввели запрет на публикацию данных о применении БПЛА

В Рязанской области запретили публикацию информации о применении дронов

В Рязанской области ввели запрет на публикацию данных о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За нарушение грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

Запрет касается в том числе фото и видео, подчеркнули власти.

Уточняется, что запрет не распространяется на работу уполномоченных органов власти, а также на размещение официальной информации.

18 июля сообщалось, что аналогичный запрет ввели в Крыму. Запрещается также снимать места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов.

14 июля в Крыму сотрудники ФСБ задержали 24-летнюю женщину, которую подозревают в работе на Службу безопасности Украины. По данным ведомства, она планировала взорвать автомобиль российского офицера Минобороны в преддверии Дня Победы.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанная имеет двойное гражданство — России и Украины — и, по версии следствия, была завербована украинскими спецслужбами. Ей якобы передали взрывное устройство западного производства, которое она должна была использовать для атаки на российского военнослужащего.

Ранее ФСБ предотвратила поджог административного здания в поселке Краснодарского края.