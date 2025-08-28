На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, каким должен быть идеальный школьный перекус

Врач Демьяновская: рацион школьника должен содержать белки и сложные углеводы
true
true
true
close
Freepik.com

Школьный перекус должен содержать белки и сложные углеводы, которые помогают поддерживать концентрацию и энергию на уроках. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

К слову, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в интервью «Москве 24» объяснил, как приучить школьников к здоровому питанию. По его мнению, лучшим решением будет не изъятие вредной еды с прилавков, а качественное и интересное объяснение на уроках, почему ее нельзя употреблять.

«К перекусу школьника много требований: он должен давать энергию и помогать поддерживать концентрацию, но при этом не вызывать перепадов уровня глюкозы крови. <...> Это может быть цельнозерновой хлеб с сыром или запеченной индейкой, йогурт без сладких добавок, немного орехов, если у ребенка нет аллергии, свежие фрукты или овощи», — сказала Демьяновская.

В качестве напитка, по ее словам, можно взять с собой чистую воду или несладкий компот. Сладостей, газировок, чипсов и других снеков она призвала избегать, поскольку они вызывают резкий подъем, а потом падение уровня сахара в крови, что приводит к утомляемости, а также ухудшению внимания и памяти.

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, до этого предупреждала, что при выборе продуктов для перекуса ребенка в школе важно учитывать, что они не должны быть скоропортящимися, так как есть вероятность, что съесть это учащийся решит позже обеденного времени. В частности, нельзя давать детям салаты с майонезом, бутерброды с рыбой, нарезанные дыню и арбуз, свежевыжатые соки, свежие ягоды, молоко, творожки и сырки.

Ранее работающие родители рассказали, могут ли контролировать питание своих детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами