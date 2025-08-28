Врач объяснила, каким должен быть идеальный школьный перекус

Школьный перекус должен содержать белки и сложные углеводы, которые помогают поддерживать концентрацию и энергию на уроках. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

К слову, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в интервью «Москве 24» объяснил, как приучить школьников к здоровому питанию. По его мнению, лучшим решением будет не изъятие вредной еды с прилавков, а качественное и интересное объяснение на уроках, почему ее нельзя употреблять.

«К перекусу школьника много требований: он должен давать энергию и помогать поддерживать концентрацию, но при этом не вызывать перепадов уровня глюкозы крови. <...> Это может быть цельнозерновой хлеб с сыром или запеченной индейкой, йогурт без сладких добавок, немного орехов, если у ребенка нет аллергии, свежие фрукты или овощи», — сказала Демьяновская.

В качестве напитка, по ее словам, можно взять с собой чистую воду или несладкий компот. Сладостей, газировок, чипсов и других снеков она призвала избегать, поскольку они вызывают резкий подъем, а потом падение уровня сахара в крови, что приводит к утомляемости, а также ухудшению внимания и памяти.

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, до этого предупреждала, что при выборе продуктов для перекуса ребенка в школе важно учитывать, что они не должны быть скоропортящимися, так как есть вероятность, что съесть это учащийся решит позже обеденного времени. В частности, нельзя давать детям салаты с майонезом, бутерброды с рыбой, нарезанные дыню и арбуз, свежевыжатые соки, свежие ягоды, молоко, творожки и сырки.

