Врач рассказала, как подготовить полезный и вкусный перекус для школьника

Гастроэнтеролог Кашух: арбуз и салат с майонезом не подходят для перекуса в школе
Sharomka/Shutterstock/FOTODOM

При выборе продуктов для перекуса ребенка в школе важно учитывать, что они не должны быть скоропортящимися, так как есть вероятность, что съесть это учащийся решит позже обеденного времени. В частности, нельзя давать детям салаты с майонезом, бутерброды с рыбой, нарезанные дыню и арбуз, свежевыжатые соки, свежие ягоды, молоко, творожки и сырки – все это может очень быстро испортиться и привести к отравлению, объяснила RT гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Отметим, что сладкая газировка, фастфуд и снеки считаются самой вредной едой для детей – об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Она предупредила, что подобные продукты вызывают зависимость, что может привести к проблемам с лишним весом, эндокринной системой. Здоровый рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, подчеркнула врач.

Есть вероятность, что перекусить ребенок решит уже после уроков, а до этого обед будет полдня лежать у него в рюкзаке.

«Продукты должны с гарантией дожить до этого момента, — подчеркнула врач. — Основу полезного перекуса должны составлять сложные углеводы, которые обеспечат ребёнка энергией на долгое время, и белок, необходимый для роста и развития. Идеальным вариантом станут цельнозерновые продукты — например, хлебцы или лаваш с какой-нибудь начинкой».

Сочетать хлебцы и лаваш можно с ветчиной, варёными яйцами, сыром. Кроме того, можно дать школьнику ультрапастеризованное молоко в тетрапаке с трубочкой, которое долго может храниться без холодильника. Также стоит добавить свежие овощи – огурцы, помидоры черри, листья салата, сладкий перец, которые станут важным источником витаминов. Фрукты помогут школьнику зарядиться энергией за счёт содержащихся в них натуральных сахаров – это могут быть яблоки, бананы, абрикосы. Также хорошо подходят для перекуса фруктовые чипсы и орехи.

Лучше всего, чтобы в наборе продуктов для школьного перекуса не было продуктов с высоким содержанием сахара и соли. Например, шоколадные батончики или пакетированные соки приводят к резкому скачку глюкозы в крови, а это в конечном итоге грозит быстрой утомляемостью и снижением концентрации. Если же пища слишком солёная – например, чипсы, то ребёнок захочет пить, что также будет отвлекать его от уроков, а в более долгосрочной перспективе подобные перекусы сформируют у него неправильные пищевые привычки, заключила Кашух.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать полезные батончики для перекуса.

