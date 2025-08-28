В Приангарье семь бизнесменов попали под суд за махинации на более чем 65 млн рублей

В Приангарье бизнесменов задержали за хищение более чем 65 млн рублей

В Иркутской области семь человек стали фигурантами уголовного дела по статье о мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Подозреваемые являлись членами совета директоров одного из заводов, производящего тест-полоски для диабетиков.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 годы они участвовали в составлении фиктивных документов, по которым продукцию определенным фирмам поставляли по заниженной стоимости. Фирмы продавали продукцию по рыночной цене, разница присваивалась.

Помимо этого, фигуранты завысили расходную часть предприятия, таким образом они лишили других учредителей возможности получать дивиденды.

«В результате незаконных действий участники преступной схемы совершили хищение денежных средств на общую сумму свыше 65 млн рублей», – сообщается в публикации.

В отношении шести мужчин и одной женщины возбудили дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент четверым мужчинам предъявили обвинение.

