Бывший вице-губернатор Самарской области стал фигурантом нового дела

Экс-вице-губернатора Самарской области Гендина обвинили в хищении 3,8 млн рублей
Shutterstock

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Теперь его обвинили в хищении 3,8 млн рублей. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА. Следствие считает, что Гендин получил деньги за содействие в получении разрешения правительства на проведение градостроительных работ и распорядился ими по собственному усмотрению.

Сначала Гендин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба, установленная во время предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей. Отмечается, что бывший чиновник не признает вину в совершении преступления.

По версии правоохранителей, Гендин получил от потерпевшей деньги за помощь в получении разрешения правительства на проведение градостроительных работ.

По данным ТАСС, после ухода с госслужбы Гендин стал крупным бизнесменом.

Ранее бывшего губернатора Челябинской области объявили в розыск.

