Бывшему вице-губернатору Самарской области предъявили обвинение в мошенничестве

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС, в распоряжении которого оказался документ.

«Сумма ущерба, установленная в ходе предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей», — отмечается в материале.

Отмечается, что бывший чиновник не признает вину в совершении преступления.

По версии правоохранителей, Гендин получил от потерпевшей деньги за помощь в получении разрешения правительства на проведение градостроительных работ.

По данным ТАСС, после ухода с госслужбы Гендин стал крупным бизнесменом.

Новость дополняется.