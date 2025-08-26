На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД Киргизии проверит организаторов восхождения альпинистки Наговициной

МВД Киргизии проводит проверку организаторов восхождения Наговициной
true
true
true
close
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

МВД Киргизии проводит доследственную проверку в отношении фирмы, организовавшей восхождение на пик Победы россиянки Натальи Наговициной. Об этом в комментарии РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — сказал представитель пресс-службы.

Также в МВД указали, что правоохранительные органы не могут признать Наговицину погибшей до того момента, как соответствующая информация не поступит от МЧС.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 августа стало известно, что Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента в горах Киргизии.

Ранее стало известно, при каком условии могут спасти Наговицину.

