На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ограничения введены в аэропорту Волгограда

Росавиация: в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты
true
true
true
close
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия для нормализации работы аэропорта.

Утром 27 августа временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов ввели в Международном аэропорту имени Г. М. Тукая в Казани.

До этого аэропорт Волгограда приостановил работу ради безопасности пассажиров 25 августа.

В ночь на 26 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в регионе системы противовоздушной обороны отражают масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, обломки одного из дронов повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге Волгограда. Пострадавших нет, отметил глава региона.

Ранее в Осетии задержали подозреваемого в планировании поджога самолета в аэропорту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами