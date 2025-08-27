Ограничения введены в аэропорту Волгограда

Росавиация: в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия для нормализации работы аэропорта.

Утром 27 августа временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов ввели в Международном аэропорту имени Г. М. Тукая в Казани.

До этого аэропорт Волгограда приостановил работу ради безопасности пассажиров 25 августа.

В ночь на 26 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в регионе системы противовоздушной обороны отражают масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, обломки одного из дронов повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге Волгограда. Пострадавших нет, отметил глава региона.

Ранее в Осетии задержали подозреваемого в планировании поджога самолета в аэропорту.