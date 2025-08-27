На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Казани приостановил работу

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты самолетов
true
true
true
close
Shutterstock/Almaz Mustafin

В Международном аэропорту имени Г. М. Тукая в Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

9 августа в городах Альметьевск, Нижнекамск и Елабуга была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Опасность начала действовать с 10:06 по московскому времени.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа в период с 8:00 до 12:00 мск. Минобороны России уточнило, что из них три дрона были уничтожены над Московским регионом, включая два, направлявшихся к Москве, а также по три — над Крымом и Татарстаном.

Ранее в Кремле высказались о продолжающихся атаках БПЛА ВСУ на Москву и регионы РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами