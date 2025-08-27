Аэропорт Казани приостановил работу

В Международном аэропорту имени Г. М. Тукая в Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

9 августа в городах Альметьевск, Нижнекамск и Елабуга была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Опасность начала действовать с 10:06 по московскому времени.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа в период с 8:00 до 12:00 мск. Минобороны России уточнило, что из них три дрона были уничтожены над Московским регионом, включая два, направлявшихся к Москве, а также по три — над Крымом и Татарстаном.

Ранее в Кремле высказались о продолжающихся атаках БПЛА ВСУ на Москву и регионы РФ.