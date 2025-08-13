Россиянин обстрелял мужчину, которому его возлюбленная ставила лайки

В Новосибирской области вынесли приговор 39-летнему мужчине, который обстрелял из ружья 44-летнего знакомого из-за лайков в соцсетях. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в селе Убинское. Местный житель увидел, что его возлюбленная ставит лайки ранее знакомому односельчанину в соцсетях. После этого он незаконно модифицировал охотничье ружье, отпилив ствол и приклад, после чего снарядил патроны и отправился к дому соперника.

Подойдя к мужчине, вооруженный россиянин произвел два выстрела — в живот и голову. В результате односельчанин не выжил.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 223 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 15 лет и шести месяцев колонии строгого режима, а также штраф в 110 тысяч рублей и выплата 3,5 млн рублей родственникам жертвы в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Хакасии мужчина обстрелял подростков, которые громко разговаривали.