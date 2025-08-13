На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин обстрелял мужчину, которому его возлюбленная ставила лайки

В Новосибирской области осудили мужчину, обстрелявшего человека из-за лайков
close
Depositphotos

В Новосибирской области вынесли приговор 39-летнему мужчине, который обстрелял из ружья 44-летнего знакомого из-за лайков в соцсетях. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в селе Убинское. Местный житель увидел, что его возлюбленная ставит лайки ранее знакомому односельчанину в соцсетях. После этого он незаконно модифицировал охотничье ружье, отпилив ствол и приклад, после чего снарядил патроны и отправился к дому соперника.

Подойдя к мужчине, вооруженный россиянин произвел два выстрела — в живот и голову. В результате односельчанин не выжил.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 223 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 15 лет и шести месяцев колонии строгого режима, а также штраф в 110 тысяч рублей и выплата 3,5 млн рублей родственникам жертвы в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Хакасии мужчина обстрелял подростков, которые громко разговаривали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами