В Петербурге подростки устроили стрельбу на детской площадке и ранили прохожего

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту стрельбы во дворе жилого дома, подростки выстрелили в местного жителя, сделавшего им замечание. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по проспекту Просвещения. Группа подростков развлекалась, стреляя на детской площадке. Им сделал замечание проходивший мимо мужчина, в ответ один из хулиганов выстрелил в его сторону из светошумового пистолета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, личности стрелявших устанавливаются.

До этого в Бурятии задержали двух молодых людей, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Комсомольской. Они обстреляли автобус, целились в детей на детской площадке и открыли огонь по окнам. Прибывший на место наряд полиции их задержал. Молодые люди признались, что стреляли из хулиганских побуждений.

Ранее бывший сотрудник МЧС обстрелял из ракетницы машину ГАИ во время погони.