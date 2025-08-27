На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разъяренный пенсионер напал с ножницами на женщину и ее ребенка

В Рязанской области пенсионер с ножницами угрожал соседке и ее сыну
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Рязанской области конфликт на бытовой почве между соседями едва не перерос в потасовку. Агрессора выезжали успокаивать полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в селе Вослебово Скопинского района. По предварительной информации, 65-летний мужчина в окно увидел, как несколько мальчиков столпились у столба, где установлено оборудование для подачи электричества в его дом. Заподозрив, что мальчики будут шкодить, пенсионер вышел на улицу с ножницами. Увидев разгневанного мужчину, дети бросились бежать. Однако одного из них пенсионеру удалось поймать — им оказался девятилетний сын 33-летней соседки.

«Женщина, увидев, что ее ребенка обижают, вышла на улицу и попыталась остановить соседа. Тогда злоумышленник отпустил ребенка и стал угрожать расправиться с соседкой ножницами», — уточнили в МВД.

Испугавшись за себя и ребенка, жительница села вызвала полицию. Прибывший на место ЧП наряд забрал нарушителя спокойствия в отделение. Возбуждено уголовное дело за угрозу расправой.

Ранее в Омской области мужчину арестовали за угрозы полицейскому ножом и арбалетом.

