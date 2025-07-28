Экс-помощнику главы МВД Умнову грозит 8 лет колонии по делу о взятках

Обвинение требует от 8 до 12 лет колонии экс-генералам МВД по делу о коррупции

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Прокуратура попросила суд назначить сроки от 8 до 12 лет бывшим генералам главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу, среди которых экс-помощник главы ведомства Сергей Умнов, по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Сторона обвинения просит назначить Умнову 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 35 млн рублей, [Ивану] Абакумову — 11,5 года колонии строгого режима со штрафом 35 млн рублей...» — передает агентство слова собеседника.

Сообщается, что гособвинение также запросило главе регионального УГИБДД генерал-майору Алексею Семенову 11 лет лишения свободы и штраф в размере 9 млн рублей, а начальнику правового отдела инспекции Елене Копьевой — 10 лет колонии общего режима со штрафом 25 млн рублей.

Как сообщала газета «Коммерсантъ», фигурантам вменяют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 млн рублей.

В свою очередь, по информации источника, предпринимателю Владимиру Платонову грозит 8,5 года колонии, а Олегу Иванову и Андрею Царнецу — по 8 лет. Их дела проходят статье о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК).

Следствие полагает, что начал эту коррупционную деятельность Умнов и потом привлек к участию остальных сослуживцев. Они занимались размещением в Петербурге и Ленинградской области отделений УГИБДД по регистрации и учету автомобилей. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в некоммерческую организацию «Фонд содействия программам ГУВД».

Ранее суд продлил арест на имущество и активы по делу Тимура Иванова.