На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-помощнику главы МВД Умнову грозит 8 лет колонии по делу о взятках

Обвинение требует от 8 до 12 лет колонии экс-генералам МВД по делу о коррупции
true
true
true
close
МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Прокуратура попросила суд назначить сроки от 8 до 12 лет бывшим генералам главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу, среди которых экс-помощник главы ведомства Сергей Умнов, по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Сторона обвинения просит назначить Умнову 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 35 млн рублей, [Ивану] Абакумову — 11,5 года колонии строгого режима со штрафом 35 млн рублей...» — передает агентство слова собеседника.

Сообщается, что гособвинение также запросило главе регионального УГИБДД генерал-майору Алексею Семенову 11 лет лишения свободы и штраф в размере 9 млн рублей, а начальнику правового отдела инспекции Елене Копьевой — 10 лет колонии общего режима со штрафом 25 млн рублей.

Как сообщала газета «Коммерсантъ», фигурантам вменяют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 млн рублей.

В свою очередь, по информации источника, предпринимателю Владимиру Платонову грозит 8,5 года колонии, а Олегу Иванову и Андрею Царнецу — по 8 лет. Их дела проходят статье о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК).

Следствие полагает, что начал эту коррупционную деятельность Умнов и потом привлек к участию остальных сослуживцев. Они занимались размещением в Петербурге и Ленинградской области отделений УГИБДД по регистрации и учету автомобилей. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в некоммерческую организацию «Фонд содействия программам ГУВД».

Ранее суд продлил арест на имущество и активы по делу Тимура Иванова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами