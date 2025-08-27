На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге бывшего профессора наказали за критику Вооруженных сил России

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Бывший профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман был оштрафован на 30 тыс. рублей за дискредитацию использования Вооруженных сил России. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно правоохранительным органам, поводом для административного дела стали публикации Гельмана о специальной военной операции в его Telegram-канале в 2022 году.

Представитель пресс-службы суда Вероника Пешина пояснила агунтству, что Василеостровский районный суд признал Гельмана виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию деятельности ВС РФ, и назначил ему штраф.

До 2023 года Гельман преподавал на факультете политических наук и социологии Европейского университета, после начала СВО публично выражал протест против ее проведения. По информации российских силовых структур, после этого он переехал в Финляндию, но периодически приезжает в Россию для проведения лекций.

Это не первый случай привлечения сотрудников университета к ответственности: в апреле руководитель Центра антропологии и религии Александр Панченко получил штраф в 40 тыс. рублей, а в декабре 2024 года за аналогичное правонарушение был оштрафован руководитель лаборатории «Искусство и искусственный интеллект» Александр Королев.

Ранее на еще одного сотрудника «Ельцин-центра» составили протокол о дискредитации армии.

