На еще одного сотрудника «Ельцин-центра» составили протокол о дискредитации армии

На главу киноклуба «Ельцин-центра» Вячеслава Шмырова составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Рассмотрение административного дела назначили на 3 сентября.

«В производстве Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга находится дело об административном правонарушении в отношении Шмырова В. Ю. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан)», — сказано в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Ельцин-центра», Шмыров не считает себя виновным. Там выразили надежду на справедливое судебное решение.

20 августа замглавы «Ельцин-центра» Людмилу Телень оштрафовали на 45 тысяч рублей по этой же статье. Протокол об административном правонарушении в отношении Телень составили в середине августа. Как сообщал СМИ адвокат, дело завели из-за того, что Телень сделала репост высказывания дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой 25 февраля 2022 года.

Ранее «Ельцин-Центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.