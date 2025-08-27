В Ассамблее народов мира считают, что миллионы европейцев хотят в Россию на ПМЖ

Миллионы европейцев выражают желание переехать в Россию на постоянное место жительства, и это уже можно считать устойчивой тенденцией. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов.

«Резкое падение уровня жизни в ряде европейских стран, в частности в Германии. Второй - <…> нежелание воспитывать детей в условиях, где, по их мнению, стираются традиционные устои. В этом смысле Россия воспринимается как оплот традиционных ценностей», – обозначил основные причины нежелания граждан продолжать жить в ЕС глава общественной организации.

По информации Бельянинова, граждане Евросоюза и Великобритании пресытились западной культурой, культивирующей нетрадиционные ценности. Люди хотят жить в нормальных семьях и растить детей, как это делали их родители и родственники в других поколениях. И именно Россия, по мнению главы Ассамблеи народов мира, предоставляет такую возможность.

«В Россию переезжают граждане Запада, которые разделяют традиционные ценности. Я привел в пример немцев, но это касается и граждан других стран Европы, которые также рассматривают возможность переезда», – подчеркнул Бельянинов.

В то же время общественник убежден, что миграционные правила в РФ должны быть лучше урегулированы, чтобы гражданам ЕС проще получать российское гражданство.

Ранее ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к образу семьи в отечественном кинематографе.