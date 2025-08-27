Отец-алкоголик и жертвенная мать: россиян раздражают в фильмах повторяющиеся штампы

Аналитический центр ВЦИОМ представил исследование отношений россиян к образу семьи в российском кино. Как следует из отчета, наиболее неприемлемое отношение у отечественного зрителя – к «повторяющимся штампам».

«Говоря о том, что раздражает в изображении семьи в фильмах и сериалах, четверть опрошенных (27%) назвали повторяющиеся штампы (алкоголик-отец, жертвенная мать и т.д.). Избитые образы, кочующие из проекта в проект, теряют эмоциональный отклик. Шаблонность и «затертость» образов, сюжетов вызывают отторжение у значительной части аудитории», – следует из отчета.

Также социологи показали, как трансформировался образ семьи в кинематографе на протяжении последних трех десятилетий. В начале 2000-х годов семья в общественном сознании превращается в источник травмы, а не поддержки. Лозунг эпохи — «каждый сам за себя» — отражает растущее отчуждение и ослабление традиционных уз. В этот период на первый план выходят герои-одиночки, зачастую с травматичным опытом семейных отношений, которые вынуждены бороться за свое выживание в условиях разорванных связей и утраты доверия.

К 2010–2018 годам ситуация меняется: семья перестает быть лишь источником боли и становится осознанным выбором. На экранах появляется образ семьи как осознанного решения, зоны компромисса, где сталкиваются разные судьбы. Несмотря на сложности и внутренние конфликты, герои хотят преодолеть трудности и сохранить тепло домашнего очага.

Период 2019–2025 годов ознаменован возвращением патриархального нарратива, но уже в новом формате. Глава семьи перестает быть диктатором — он становится заботливым и неравнодушным. Женщина получает право на самореализацию, совмещая семейные обязанности с личными амбициями. Семья олицетворяет совместное преодоление трудностей. Такой образ объясняется не только внутренней потребностью в стабильности, но и глобальной турбулентностью — социально-политической и геополитической.

Ранее ВЦИОМ рассказал, сколько нужно для счастья среднестатистическому россиянину.