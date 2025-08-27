На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец-алкоголик и жертвенная мать: россиян раздражают в фильмах повторяющиеся штампы

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к образу семьи в отечественном кино
true
true
true
close
«Бабблгам продакшн», ООО «Кинофон», «ГРИФОН»

Аналитический центр ВЦИОМ представил исследование отношений россиян к образу семьи в российском кино. Как следует из отчета, наиболее неприемлемое отношение у отечественного зрителя – к «повторяющимся штампам».

«Говоря о том, что раздражает в изображении семьи в фильмах и сериалах, четверть опрошенных (27%) назвали повторяющиеся штампы (алкоголик-отец, жертвенная мать и т.д.). Избитые образы, кочующие из проекта в проект, теряют эмоциональный отклик. Шаблонность и «затертость» образов, сюжетов вызывают отторжение у значительной части аудитории», – следует из отчета.

Также социологи показали, как трансформировался образ семьи в кинематографе на протяжении последних трех десятилетий. В начале 2000-х годов семья в общественном сознании превращается в источник травмы, а не поддержки. Лозунг эпохи — «каждый сам за себя» — отражает растущее отчуждение и ослабление традиционных уз. В этот период на первый план выходят герои-одиночки, зачастую с травматичным опытом семейных отношений, которые вынуждены бороться за свое выживание в условиях разорванных связей и утраты доверия.

К 2010–2018 годам ситуация меняется: семья перестает быть лишь источником боли и становится осознанным выбором. На экранах появляется образ семьи как осознанного решения, зоны компромисса, где сталкиваются разные судьбы. Несмотря на сложности и внутренние конфликты, герои хотят преодолеть трудности и сохранить тепло домашнего очага.

Период 2019–2025 годов ознаменован возвращением патриархального нарратива, но уже в новом формате. Глава семьи перестает быть диктатором — он становится заботливым и неравнодушным. Женщина получает право на самореализацию, совмещая семейные обязанности с личными амбициями. Семья олицетворяет совместное преодоление трудностей. Такой образ объясняется не только внутренней потребностью в стабильности, но и глобальной турбулентностью — социально-политической и геополитической.

Ранее ВЦИОМ рассказал, сколько нужно для счастья среднестатистическому россиянину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами